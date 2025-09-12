Tutuklu Emrah Şahan'ın İBB soruşturmasından da tutuklanması istendi

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB soruşturmasından da tutuklanması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bugün ifade verdi.

Soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarını işlediği tespit edildi.

Dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Bu eylemler sonucunda elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlaşılan Şahan, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.