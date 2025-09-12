BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL

Tutuklu Emrah Şahan'ın İBB soruşturmasından da tutuklanması istendi

Tutuklu Emrah Şahan'ın İBB soruşturmasından da tutuklanması istendi

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB soruşturmasından da tutuklanması istendi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bugün ifade verdi. 

Soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarını işlediği tespit edildi.

Dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Bu eylemler sonucunda elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlaşılan Şahan, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı çıkan ülkelerin sayısı artıyor
İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı çıkan ülkelerin sayısı artıyor
İstanbul'da 73 bin konut "Yarısı Bizden" kampanyasıyla dönüştürüldü
İstanbul'da 73 bin konut "Yarısı Bizden" kampanyasıyla dönüştürüldü
12 Dev Adam EuroBasket 2025'de finalde!
12 Dev Adam EuroBasket 2025'de finalde!
Galatasaray'da kupalar kazanmıştı! Süper Lig ekibine imza attı
Galatasaray'da kupalar kazanmıştı! Süper Lig ekibine imza attı
Özgür Özel: Mutlak butlan olursa altı gün sonra kurultayımız var
Özgür Özel: Mutlak butlan olursa altı gün sonra kurultayımız var
Can Holding soruşturmasında Bilgi Üniversitesi’nde kayyum atandı!
Can Holding soruşturmasında Bilgi Üniversitesi’nde kayyum atandı!
Suudi Arabistan, Netanyahu'nun Katar'a yönelik tehdit içerikli açıklamalarını kınadı
Suudi Arabistan, Netanyahu'nun Katar'a yönelik tehdit içerikli açıklamalarını kınadı
Donald Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor
Donald Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor
İspanya'dan Netanyahu'yu çıldırtan bir karar daha! İsrail bayrağını yasakladılar
İspanya'dan Netanyahu'yu çıldırtan bir karar daha! İsrail bayrağını yasakladılar
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 756'ya çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 756'ya çıktı
CHP’den istifa eden Nevzat Cebeci AK Parti’ye katıldı
CHP’den istifa eden Nevzat Cebeci AK Parti’ye katıldı
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük