12 Dev Adam EuroBasket 2025'de finalde!

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. 12 Dev Adam, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile şampiyonluk için mücadele edecek.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 skorla yenerek adını finale yazdırdı.

12 DEV ADAM TARİH YAZDI

24 yıl sonra adını finale yazdıran 12 Dev Adam, final müsabakasında 14 Eylül Pazar günü Almanya ile karşılaşacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Yunanistan 16-26 Türkiye

Devre arası: Yunanistan 31-49 Türkiye

3. Çeyrek: Yunanistan 51-72 Türkiye

EUROLEAGUE RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM

EN FARKLI GALİBİYET

Yunanistan'ı tam 26 farkla perişan eden 12 Dev Adam, turnuva tarihinde bir eleme maçındaki en farklı galibiyetini aldı. Ayrıca yoluna 8'de 8 devam eden milliler, turnuvadaki en uzun galibiyet serisini yakaladı.

24 YIL SONRA FİNALDEYİZ

A Milli Basketbol Takımımız, yarı finalde Finlandiya'yı 98-86 mağlup eden Almanya ile final maçına çıkacak. 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinen millilerimiz, 24 yıl sonra gösterdikleri finale çıkma başarısını birincilik ile taçlandırmaya çalışacak.

