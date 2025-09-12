CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mutlak butlan olursa altı gün sonra kurultayımız var. Biz altı gün genel merkezimizde otururuz. Genel merkeze gelmek isteyen olmaz, olursa da biz genel merkezimizi savunuruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasıyla başlayan davaların sonuçlanması bekleniyor.

CHP Genel Merkezi için karar zamanı yaklaşıyor.

15 Eylül Pazartesi günü görülecek davada mahkemeden karar çıkması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

"KEMAL BEY'İN BÖYLE BİR ŞEYE TENEZZÜL ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Özel, 'mutlak butlan' tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

Kayyum atanırsa, atandığında biz İstanbul İl Başkanlığı'nın üzerinde bir yapıyız ve görevdeyiz, görevden alabiliriz. Partiye kayyum veya mutlak butlandan sonra gelen kişi bizim görevlerimizi devralmaya gelecek. Kemal ((Kılıçdaroğlu) Bey'in partiden atılması meselesi provokatif bir soru. Biz partiden atmak değil, baş tacı yapmak isteriz. Ben böyle bir karar çıkmayacağını ve Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Altı gün sonra kurultay var.

"ALTI GÜN GENEL MERKEZİMİZDE OTURURUZ"

Mutlak butlan olursa altı gün sonra kurultayımız var. Biz altı gün genel merkezimizde otururuz. Genel merkeze gelmek isteyen olmaz, olursa da biz genel merkezimizi savunuruz.

"KAYYUM OLSA DA PARTİ KONGREYE GİDECEK ZATEN"

Kayyum da gelse 21'in de CHP, genel başkanını seçecek zaten. Bakan, "İstanbul kararı burayı etkileyebilir" dedi ya, İstanbul delegeleri olmadan aldık bu kararı. Kayyum gelecek, engel olacak olmaz. Çünkü irade yenileniyor. Sen iki buçuk sene önce şu bu olmuş diyen dedikodu üreten kanıt koyamayan bir halde kimse buna engel olamaz. En fazla altı gün sonra seçim olur.