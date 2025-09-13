BIST 10.372
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Dev Adam"ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında, şunları kaydetti:

"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun"

12 Dev Adam finalde

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

A Milli Takım, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Dorsey ile dış atışlardan skor üreten Yunanistan'a Ercan Osmani'nin basketleriyle karşılık veren A Milli Takım, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 10-22. Milliler, Ercan Osmani'nin 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında biraz toparlanan Yunanistan, Türkiye'nin baskısına karşılık veremedi. Yunanistan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 18. dakikada 21 sayılık fark yakaladı: 24-45. A Milli Takım, soyunma odasına 49-31 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan A Milli Takım, organize hücumlardan bulduğu sayılarla 26. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 38-64. Kalan bölümde Yunanistan, Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı 21'e çekti ve Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan A Milli Takım, sahadan 94-68 galip ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finale yükseldi.

