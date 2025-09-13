Kılıçdaroğlu ne yapacak? Ona çok yakın isim 'asla yapmaz' diyerek açıkladı

CHP'nin kurutultay iptali davasında lehine karar çıkması halinde Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak konusu olurken ona çok yakın bir isim, yazar Aytunç Erkin'e konuştu. O isim "Asla yapmaz. İstanbul görüntüleri yaşanmaz. Kendisi gidip de polisle birlikte genel merkeze gitmez. Karar çıkarsa Özgür Bey’le görüşür ve yol haritasını birlikte planlamaya soyunur." dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi"ni görevden alarak kayyum ataması, gözleri 15 Eylül'de görülecek olan 38. Olağan Kurultay'ın iptali davasına çevrildi.

Mutlak butlan kararının çıkma ihtimalinin konuşulduğu davaya ilişkin tartışmalar sürerken, Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimle konuştu. İşte o yazının ilgili bölümü:

İSTANBUL GÖRÜNTÜLERİ YAŞANMAZ

- Karar çıktı. Kemal Bey genel merkeze gidecek mi?

Herhangi bir plan yok. Yargının kararı olur ve devlet uygulamak zorunda kalır. Ama şunu net söyleyeyim: Kemal Bey partiliyle polisi karşı karşıya getirmez. Asla yapmaz. İstanbul görüntüleri yaşanmaz. Kendisi gidip de polisle birlikte genel merkeze gitmez. Karar çıkarsa Özgür Bey’le görüşür ve yol haritasını birlikte planlamaya soyunur.

NE SÖYLERSE FARKLI ALGILIYORLAR

- Kemal Bey neden konuşmuyor?

Konuşmaz. Ne söylerse farklı algılıyorlar. Bu dönemde partinin sosyal medyası müthiş. Erdoğan’ı bile bastırdılar. İletişim Başkanlığı’ndan daha iyi çalışıyorlar. İstediklerini linç ediyorlar ama Kemal Bey’i sürekli linç ediyorlar. Dava özelinde iktidara yönelik değil de Kemal Bey’e yönelik hep.

ÖZGÜR BEY NEDEN ARAMIYOR, ANLAMIYORUM

- Özgür Bey’in Kemal Kılıçdaroğlu’na son çağrısını nasıl değerlendirdiniz?

Özgür Bey Medyascope’a demiş ki: “Kemal Bey’den açıklama bekliyoruz.” Kendisi Kemal Bey’i arayıp konuşamaz mı? Bu Türkiye’nin ve partinin geleceğiyse neden konuşmuyorlar? Neden aramıyor konuşmak için? Kemal Bey dese ki ‘Mutlak butlan kararı çıkarsa ben görevi kabul etmeyeceğim.’ Amaç partiyi karıştırmaksa iktidar için bundan daha güzel fırsat olamaz! Görevi kabul etmiyorsa parti siyasi olmayan, liderlik vasfı olmayan birilerine kalacak demektir. İki yıl, seçime kadar partiyi o ellerde devam ettirirler. Onlar için siyaset yapmayan, üretmeyen bir parti. İktidar için ne güzel bir durum? Kemal Bey’de en bunu beklemeleri ne kadar garip. Anlayamıyorum.