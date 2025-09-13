Tuğba Özay'dan, Mehmet Şimşek'e sitem dolu sözler:''Her şeyden vergi alıyorsunuz!''

Oyuncu ve manken Tuğba Özay, söylediği sözlerle her zaman gündem olmayı başarıyor. Özay, bu sefer de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yaptığı göndermeyle gündeme oturdu. Bakın Şimşek'e nasıl isyan etti...

Tuğba Özay, oyunculuğu ve mankenliğiyle ses getiriyordu. Yaptığı konuşmalarla da sık sık gündeme gelen isim, bu sefer de sosyal medya hesabından paylaştığı o sözlerle çok konuşuldu. Bakın Özay, Mehmet Şimşek'e neler söyledi...

Oyuncu ve manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ormanlık alana bırakılan çöpleri toplayarak yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Özay, belediyelere seslenerek, "Gerçekten bu benim kaçıncı videom? Tiksiniyorum. Bu cennet vatanı hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Çöp cezası verilmeli. İnsanlar ancak cebine dokunduğunuzda anlarlar yaptıklarını. Tüm belediyeler çöp cezası uygulamalı" diyerek isyan etmişti.

''Devlet çok para kazanır!''

Yeni bir paylaşım yapan Özay, bu kez Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslendi. Özay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 hafta oldu hala haberiz… Evet daha çok duyurun, daha çok paylaşın! Her şeyden vergi alıyorsunuz sayın bakan… Lütfen tüm Türkiye’ye çöp atma cezası uygulansın. Vallahi çok para kazanır devletin kasası."