BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Şahin atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne ise Genel Müdür Yardımcısı Mürsel Baki getirildi.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam görevden alındı.

Öte yandan Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince asıl üye olarak Uğur Kızılca, yedek üye olarak Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli Kartepe'de ayrılmak isteyen sevgilisini ve kardeşini öldürüp ihtihar etti
Kocaeli Kartepe'de ayrılmak isteyen sevgilisini ve kardeşini öldürüp ihtihar etti
Alperen Şengün: Şavaştık ve kazandık
Alperen Şengün: Şavaştık ve kazandık
Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Yalova'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yalova'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu’ndan Saygı Öztürk'ün iddialarına yanıt
Kılıçdaroğlu’ndan Saygı Öztürk'ün iddialarına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Dev Adam"ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Dev Adam"ı tebrik etti
Tutuklu Emrah Şahan'ın İBB soruşturmasından da tutuklanması istendi
Tutuklu Emrah Şahan'ın İBB soruşturmasından da tutuklanması istendi
İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı çıkan ülkelerin sayısı artıyor
İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı çıkan ülkelerin sayısı artıyor
İstanbul'da 73 bin konut "Yarısı Bizden" kampanyasıyla dönüştürüldü
İstanbul'da 73 bin konut "Yarısı Bizden" kampanyasıyla dönüştürüldü
12 Dev Adam EuroBasket 2025'de finalde!
12 Dev Adam EuroBasket 2025'de finalde!
Galatasaray'da kupalar kazanmıştı! Süper Lig ekibine imza attı
Galatasaray'da kupalar kazanmıştı! Süper Lig ekibine imza attı