Murat Karan: Bahçeli, CHP'nin komisyonda kalmasını önemsiyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açılım sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sorumlu olduğunu söylemesi ve Ahmet Türk ile Ahmet Özer için tahliye çağrısı, "Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var?" sorusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan AREA Araştırma Firması üst yöneticisi Murat Karan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP'nin Meclis'teki açılım komisyonunda kalmasını önemsediğini dile getirdi.

Yeni açılım sürecinin tıkandığına ve Cumhur İttifakı’nda sürece yönelik zıt fikirler olduğuna ilişkin tartışmalar sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı bazı ifadeler, siyaseti hareketlendirdi.

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görevden uzaklaştırılan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için sürece olabilecek muhtemel katkıları nedeniyle tahliye çağrısında bulunan Bahçeli, yeni açılım sürecine ilişkin de “Hiçbir kaygı taşımadık, hiç böyle bir düşünceye de sahip olmadık. Atılması gereken bir adımın atılacağı inancıyla hareket ettik. Onun da temeli samimiyetle ifade etmek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis açılışındaki konuşmasıdır” dedi.

Söz konusu ifadeler Cumhur İttifakı’nın içerisinde yeni anlaşmazlıklar olduğuna yönelik iddiaları beraberinde getirdi.

Gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren AREA Araştırma Firması üst yöneticisi Murat Karan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP’nin Meclis’teki açılım komisyonunda kalmasını önemsediğini dile getirdi.

"Bahçeli CHP'nin komisyonda kalmasını önemsiyor"

Karan, Bahçeli’nin açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

“Parlamentoda İYİ Parti hariç komisyona katılım oranı yüzde 95. Terörsüz Türkiye sürecini destekleyen partilerin anketlerdeki ortalama oy oranı yüzde 85. Sürece kamuoyu destek oranı yüzde 60. CHP seçmeninin sürece karşı çıkma oranı yüzde 45. Sürece vatandaşın desteğini artırmak, sürecin sağlıklı yürümesi için çok önemli. Yüzde 30-35 bandında oy oranına sahip CHP’nin seçmen tabanının kalan yarısının desteğini kazanmak, belediye operasyonlarının bir an önce gündemden düşürülmesiyle mümkün. CHP’nin yarısı süreci desteklemiyor. Bahçeli de CHP’yi komisyonda tutmayı önemsiyor. Bu yüzden Ahmet Türk’le birlikte Ahmet Özer’in de göreve dönmesini istiyor. CHP’nin sürece desteği sayısal olmaktan öte nitelikseldir. CHP’nin siyasetteki Özgül ağırlığı daima göz önünde tutulur.”

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun verimli çalışmasına devam ettiğini belirterek şunları söylemişti:

"Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız."