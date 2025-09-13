BIST 10.372
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli ara öncesinde ligdeki Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı.

Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

5 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak. Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak.

Yeni transferler sahne alacak

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında yeni transferler görücüye çıkacak.

Takıma son katılan transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson teknik heyetin görev vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıkacak.

