Kızılcık Şerbeti yayından kalkacak mı? Sosyal meyada kampanya başlatıldı

Show TV'nin en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılması için kampanya başlatıldı. Kayyum kararından sonra Kızılcık Şerbeti'nin yayında olmasını istemeyen kullanıcılar, sosyal medyayı birbirine kattı.

Abone ol

Show TV'nin izleyenleri ekrana bağlayan dizisi Kızılcık şerbeti yayından kalkacak mı? Sosyal medyada başlatılan kampanyaya birçok insan katıldı, kampanya çok ses getirdi.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konulurken, yönetimi TMSF'ye devredilen kurumlar arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor'da yer almıştı.

Söz konusu operasyonun ardından reyting rekorları kıran ve Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı dizinin geleceği merak konusu olurken; sosyal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. X kullanıcıları, dizinin yayından kaldırılması için çok sayıda paylaşımda bulundu.