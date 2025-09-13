Yunanistan'ı ezip geçen 12 Dev Adam, Yunan basınında! İşte atılan manşetler
12 Dev Adam EuroBasket 2025'in yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68'lik skorla mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Türkiye'nin Yunanistan karşısındaki zaferi, spor dünyasında büyük ses getirdi. Yunan basınında 12 Dev Adam'a övgüler düzülürken, Yunanistan ise ağır bir dille eleştirildi.
A Milli Basketbol Takımımız, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan EuroBasket 2025 yarı final maçında Yunanistan'ı adeta sahadan sildi. 94-68 gibi destansı bir galibiyet alan 12 Dev Adam'ın galibiyeti dünya çapında geniş yankı uyandırırken Yunan basını ise milli takımlarını yerin dibine soktu. Haber 7'nin derlediği habere göre Yunan basınında maçın yansımaları şu şekilde:
EPT News: Rüya kabusa dönüştü
"Rüya kabusa dönüştü! Milli Takım, Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye karşısında kilit oyuncularının beklenen performansı gösterememesi nedeniyle kötü bir gece geçirdi. Milli takımımızın yarı final maçına başlarken yaşadığı tedirginliğin bir sonucu olarak ilk periyotta 12 hata yapması dikkat çekici. Türkiye'den Osmani 28 sayıyla (6 üçlük), Panathinaikos'tan Osman ise 17 sayıyla 'can sıktı'. Türklerin ilk saniyeden itibaren agresif ve sert savunması, Yunanistan'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun tüm koridorlarının kapatılması ve Ercan Osmani'nin hücumdaki coşkusu, maçın sonucunu ve galibiyeti erkenden belirledi."
902.gr: "Ağır bir yenilgi"
"'Zayıf' ve 'sıkışmış' milli takım, Türkiye'ye karşı 94-68'lik ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda, Milli Takımımız, tüm hücum gücümüzü kapatmayı başaran Türkiye'nin çok iyi savunması tarafından bloke edildi. Bunun en tipik örneği, Giannis Antetokounmpo'nun yaklaşık 16 dakikalık oyunda sadece 4 sayı atmasıydı. Ayrıca, Türkler, oyun kurucularımızı ikişerli ve üçerli oyuncularla kapattı.Bu oyun tarzına sıkışmış olan temsilcimiz, üçüncü çeyrekte de toparlanma belirtisi göstermedi. Aynı zamanda, milli takım teknik direktörünün yaptığı değişikliklerin hiçbiri Milli Takım'a gereken nefes vermedi"
Huffingtonpost: "Hayale inandık, hayal ürünü çıktı"
"Milli Takımımız için bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı! Yapılan birçok hata, başarısızlık ve son derece iyi kurgulanmış Türk savunması, acı bir yenilgiye Milli Takım'ın elenmesine yol açtı . Yunan oyuncular denedi, ancak bu yeterli olmadı. Türkiye finale kadar açık ara önde giderken, Yunanistan maçın hiçbir anında tepki göstermedi."