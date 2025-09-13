BIST 10.372
Zorunlu eğitim süresi azalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayın programında zorunlu eğitim süresine dair bazı açıklamalarda bulundu. 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısalıp kısalmayacağına cevap verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Canlı yayın esnasında Hakan Çelik'in eğitim gündemi hakkındaki sorularını birer birer yanıtladı. Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresine yönelik tartışmalara da değindi. Eğitim süresinin kısalıp kısalmayacağı sorusuna yanıt verdi.

"ŞİKAYETLER GELİYOR"

Bakan Tekin, gittikleri her yerde 12 yıllık eğitim süresinin uzun olduğuna dair şikayetler aldıklarını belirterek "Toplumun büyük bir kesimi 12 yıllık eğitimin yüksek olduğunu ve tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Benim görüşüm de öyle. Artık çocuklar bilgiye çok daha hızlı ve farklı şekilde erişebiliyorlar" dedi.

"UZUN BİR SÜREÇ, DURUMA BAKACAĞIZ"

Hakan Çelik'in "Bu konuda sizin düşünceniz nedir?" sorusu üzerine Tekin, "12 yıllık eğitim uzun bir süreç, bu konudaki tartışmaları izliyoruz, duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE VURGU

Kız çocuklarının eğitime katılımına da değinen Tekin, bu oranın %98'e kadar yükseldiğini söyledi. "Sadece kız çocuk değil, bütün çocuklar eğitime başlasın diyoruz. Kız çocuklarımız için tüm tedbirleri alıyoruz" diyen Bakan Tekin, ortaöğretimde çocuğunu karma eğitime göndermek istemeyen ailelere seçenek sunduklarını da belirtti.

