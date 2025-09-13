BIST 10.372
Cübbeli Ahmet'in oğlu evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...

Cübbeli Ahmet ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün oğlu Ömer Faruk Ünlü dünyaevine girdi. Dualar eşiğinde gerçekleştirilen düğünde davetlilere yemek ikram edildi. İşte düğüne ait ilk görüntüler...

Herkesin Cübbeli Ahmet ismiyle tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü'nün oğlu Ömer Faruk Ünlü, düzenlenen sade bir törenle evlendi. Düğün, dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Aynı zamanda davetlilere yemek ikramında bulunuldu. 

Ünlü’nün pek çok yakını ve seveninin katıldığı törende manevi bir atmosfer hakim oldu. 

Düğünde kadın ve erkekler ayrı yerlerde oturdu, erkekler kısmından bazı görüntüler paylaşıldı. İşte o görüntüler...

Cübbeli Ahmet'in oğlu evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler... - Resim: 0

Cübbeli Ahmet'in oğlu evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler... - Resim: 1

