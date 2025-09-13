Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki: Kifayetsiz muhteris

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendisini sert sözlerle hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e isim vermeden göndermede bulunarak yanıt verdi. Yerlikaya, Özel'e, Mevlana'dan alıntı yaparak, "Bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye? Baktım ki, kifayetsiz muhterismiş…" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyım ve il binası önündeki polis barikatları üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi.

Özel, "Partime yapılan siyaset cellatlığını kabul etmem. Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar" dedi.

"Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?"

Özel'in ağır eleştirilerine Yerlikaya'dan yanıt geçikmedi. Sosyal medya hesasında isim vermeden Özel'e göndermede bulunan Yerlikaya, şunları yazdı: