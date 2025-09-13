Samsun'da sahte zayıflama ve protein tozu üreten zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte zayıflama ve protein tozu imal eden şüpheli gözaltına alındı. Zanlının orijinal kutu temin ederek içine sağlıksız koşullarda üretilmiş sahte gıda takviyesi doldurduğu ve piyasaya sürdüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım'da E.Y'ye (27) ait sahte zayıflama ve protein tozu imalathanesine operasyon düzenledi.

İmalathanede yapılan aramada, 162 kilogramı plastik bidonlarda, bir kısmı 28 şişede olmak üzere 259 kilogram sahte gıda takviyesi, 2 şişe kapaklama makinesi, 1530 şişe kapağı, 1000 alüminyum folyo, 980 boş plastik şişe, 138 gümrük kaçağı termos ve 87 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

Zanlının orijinal kutu temin ederek içine sağlıksız koşullarda üretilmiş sahte gıda takviyesi doldurduğu ve piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı.