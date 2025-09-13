BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da sahte zayıflama ve protein tozu üreten zanlı yakalandı

Samsun'da sahte zayıflama ve protein tozu üreten zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte zayıflama ve protein tozu imal eden şüpheli gözaltına alındı. Zanlının orijinal kutu temin ederek içine sağlıksız koşullarda üretilmiş sahte gıda takviyesi doldurduğu ve piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım'da E.Y'ye (27) ait sahte zayıflama ve protein tozu imalathanesine operasyon düzenledi.

İmalathanede yapılan aramada, 162 kilogramı plastik bidonlarda, bir kısmı 28 şişede olmak üzere 259 kilogram sahte gıda takviyesi, 2 şişe kapaklama makinesi, 1530 şişe kapağı, 1000 alüminyum folyo, 980 boş plastik şişe, 138 gümrük kaçağı termos ve 87 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

Zanlının orijinal kutu temin ederek içine sağlıksız koşullarda üretilmiş sahte gıda takviyesi doldurduğu ve piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cübbeli Ahmet'in oğlu evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...
Cübbeli Ahmet'in oğlu evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...
Erkeklerde en çok bu kanser türü görülüyor, aman dikkat!
Erkeklerde en çok bu kanser türü görülüyor, aman dikkat!
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki: Kifayetsiz muhteris
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki: Kifayetsiz muhteris
Zorunlu eğitim süresi azalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklama!
Zorunlu eğitim süresi azalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklama!
Nuri Şahin'in yeni adresi resmen belli oldu
Nuri Şahin'in yeni adresi resmen belli oldu
Murat Karan: Bahçeli, CHP'nin komisyonda kalmasını önemsiyor
Murat Karan: Bahçeli, CHP'nin komisyonda kalmasını önemsiyor
Kadıköy Fikirtepe'de 12 katyı binadan yangın çıktı
Kadıköy Fikirtepe'de 12 katyı binadan yangın çıktı
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik
ABD Başkanı Trump'tan, Soros'un faaliyetlerini araştırma sözü
ABD Başkanı Trump'tan, Soros'un faaliyetlerini araştırma sözü
Kızılcık Şerbeti yayından kalkacak mı? Sosyal meyada kampanya başlatıldı
Kızılcık Şerbeti yayından kalkacak mı? Sosyal meyada kampanya başlatıldı
Evlerden neler çıktı neler! Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Evlerden neler çıktı neler! Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu