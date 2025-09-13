Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katıldı! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu. CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in de AK Parti'ye geçtiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının kalkması için çalışacağız" dedi. Gürzel'in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine hayatını kaybeden Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Erdoğan ayrıca, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Erdoğan, "Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının kalkması için çalışacağız." dedi. Erdoğan konuşmasından sonra Gürzel'e rozetini taktı.

Gürzel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Törende konuşan Gürzel ise "Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heyecanla bekliyorum." ifadesini kullanan Gürzel, "Beykoz'un hedefini büyüteceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Rabbim birlikteliğimizi, bu dayanışmamız baki kılsın. Bugün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğim yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Hamdi kardeşimi asla unutmayacağız. Ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyorum.

Eğitimlerimizin açılışını Ankara'da liderlik okulunda yapmıştık. O gün ortaya koyduğumuz vizyon bu harekatın yol haritası niteliğindeydi. Aktarılan tecrübelerin partimiz ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'nin tüm neferlerine sevgi ve saygılarımı diliyorum.

"86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz"

86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın hep üstünde tutuk. Bu zaman kadar nice engellerle karşılaştık, nice imtihanla günlerinde geçtik. Fakat her seferimiz de yolumuza kararlılıkla devam ettik. Bu kutlu yolda kılavuzumuz daima milletimiz oldu. Unutmayın gençler; Milletimizle birlikte büyüdük, milletimiz birlikte Türkiye'yi büyüttük.

24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını bekleyenler oldu. Her defasında kendileri yoruldu, kendileri oyun dışı kaldı.

Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. 9 yeni isim partimize katıldı. İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının kalkması için çalışacağız.

Terörsüz Türkiye

Terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon hep beraber yürüyelim istiyoruz. Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye çalışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir.

Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. 10 yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Buradan geriye dönüş olmayacak. Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken böl-parçala-yönet oyununun tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz.

Biz Türkiye'nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken, ana muhalefet cenahında çok farklı bir gündem hakim.

"3K girdabında debelenip duruyorlar"

Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, Kaos, Kriz.

Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerine baskı kurmaya çalışıyorlar, onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. İnsanımızı kamplara bölüp polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar.

Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınladı. Tıpkı önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Beyefendi (Özgür Özel) bu görüntüye ne diyecek?"

Mahkemeye başvuranlar, şikayet edilenler, 'Parayla oyumu değiştirdim.', 'Rüşvet aldım, verdim.' diyenler CHP'li, velhasıl tarafların tamamı CHP'li. Biz bu kavganın, kaosun CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür."