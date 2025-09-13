Eşini taciz eden adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü!

İstanbul Arnavutköy'de, bir haftadır çocuğunu okuldan almak için giden kadın, bir adamın sözlü tacizine uğradı. Kadın durumu eşine anlatınca tacizci meydan dayağı yedi. İşte ayrıntılar...

İstanbul Arnavutköy'de, bir kadın çocuğunu okuldan almak için devamlı geçtiği yolda bir haftadır tacize maruz kaldı. Kadın yaşadığı durumu eşine anlattı ve olanlar oldu. Tacizci, kadının eşi tarafından sokak ortasında dövüldü.

İddialara göre; eşinin sözlü tacize uğradığını öğrenen koca, olay yerine gelerek tacizciye saldırdı. Öfkeli eş, şahsı yerde tekme ve yumruklarla darp etti.

Geri gelip kontrol etti

Şahıs yere düşüp hareketsiz kalınca, saldırgan geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol etti ve tekrar uzaklaştı. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından otomobilin içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocukların gözü önünde yaşandı

Görüntülerde darp anında çevrede çok sayıda vatandaşın bulunması ve olayın okul çıkışında yaşandığı için bölgede çok sayıda çocuğun olması dikkat çekti.

Saldırgan adliyeye sevk edildi

Yaralanan şahıs, vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi