BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL

Eşini taciz eden adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü!

Eşini taciz eden adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü!

İstanbul Arnavutköy'de, bir haftadır çocuğunu okuldan almak için giden kadın, bir adamın sözlü tacizine uğradı. Kadın durumu eşine anlatınca tacizci meydan dayağı yedi. İşte ayrıntılar...

Abone ol

İstanbul Arnavutköy'de, bir kadın çocuğunu okuldan almak için devamlı geçtiği yolda bir haftadır tacize maruz kaldı. Kadın yaşadığı durumu eşine anlattı ve olanlar oldu. Tacizci, kadının eşi tarafından sokak ortasında dövüldü.

İddialara göre; eşinin sözlü tacize uğradığını öğrenen koca, olay yerine gelerek tacizciye saldırdı. Öfkeli eş, şahsı yerde tekme ve yumruklarla darp etti.

Geri gelip kontrol etti

Şahıs yere düşüp hareketsiz kalınca, saldırgan geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol etti ve tekrar uzaklaştı. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından otomobilin içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocukların gözü önünde yaşandı

Görüntülerde darp anında çevrede çok sayıda vatandaşın bulunması ve olayın okul çıkışında yaşandığı için bölgede çok sayıda çocuğun olması dikkat çekti.

Saldırgan adliyeye sevk edildi

Yaralanan şahıs, vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

ÖNCEKİ HABERLER
Domenico Tedesco Fenerbahçe'ye gelmesindeki iki sebebi bizzat açıkladı
Domenico Tedesco Fenerbahçe'ye gelmesindeki iki sebebi bizzat açıkladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: ''17 bin sağlık çalışanı daha alınacak''
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: ''17 bin sağlık çalışanı daha alınacak''
AK Parti İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkı için harekete geçti
AK Parti İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkı için harekete geçti
Ahmet Çakar hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu
Ahmet Çakar hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: İhale tarihi ve muhammen bedel belli oldu
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: İhale tarihi ve muhammen bedel belli oldu
TFF duyurdu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
TFF duyurdu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
Gastronomi festivali renki açılışıyla başladı! Şehir lezzete, tarihe, kültüre ve sanata doyacak
Gastronomi festivali renki açılışıyla başladı! Şehir lezzete, tarihe, kültüre ve sanata doyacak
Samsun'da sahte zayıflama ve protein tozu üreten zanlı yakalandı
Samsun'da sahte zayıflama ve protein tozu üreten zanlı yakalandı
Cübbeli Ahmet'in oğlu evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...
Cübbeli Ahmet'in oğlu evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...
Erkeklerde en çok bu kanser türü görülüyor, aman dikkat!
Erkeklerde en çok bu kanser türü görülüyor, aman dikkat!
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki: Kifayetsiz muhteris
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki: Kifayetsiz muhteris
Zorunlu eğitim süresi azalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklama!
Zorunlu eğitim süresi azalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklama!