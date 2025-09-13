Domenico Tedesco Fenerbahçe'ye gelmesindeki iki sebebi bizzat açıkladı

Fenerbahçe'ni yeni hocası Domenico Tedesco, imza töreninde sahadaki taktik dizilimi ve oyun felsefesini açıkladı. Desetco, "Buraya gelmemde iki sebep var. Birincisi kulübün kendisi ve taraftarlar. İkincisi de takımın kalitesi." dedi.

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki törene kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek de katıldı.

Toplantıda ilk sözü başkan Ali Koç aldı. Koç, yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasının saat 19.00'a alındığına dikkati çekerek A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Avrupa Şampiyonası finalinde başarılar diledi.

Taraftarlara şampiyonluk borçları olduğunu belirten Ali Koç, "Ödememiz gereken en önemli borç budur. En önemli sözümüz, takımımızı şampiyon yapacağız. Avrupa'da da yarı final hedefliyoruz. Belki ülkemizde oynanacak finalde, Tüpraş Stadı'ndaki finalde Fenerbahçe'yi görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

2018'de göreve geldiklerinde takım değerinin 70 milyon avro olduğunu, bugün ise bu rakamın 315 milyon avroya yükseldiğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bu seneki kadromuz çok daha etkin futbol oynayacak kapasiteye sahip. Bu sebeple ortak akılla Tedesco'yu takımın başına getirdik. Bazı kişiler 'Seçim öncesi böyle bir hamle yapılır mı?' diyor ama biz seçim odaklı çalışmıyoruz. Seçim endeksli hareket etseydik şu anda cebimizde 160 milyon avro garanti sponsorluğu kırdırıp başka şeyler yapabilirdik. Şampiyonluk odaklı çalıştığımız bir yaz dönemi geçirdik. Lider 4 kaptan transfer ettik. Şampiyonluk yaşamış, o baskıyı yaşamış oyuncu sayısının daha fazla olmasına yönelik transfer politikamız oldu. Her noktaya istediğimiz futbolcuları aldık."

"Hocamızın arkasında 30 milyonluk camia var"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Domenico Tedesco'nun Almanya, İspanya ve İngiltere'den gelen teklifleri kabul etmediğini vurguladı.

Tedesco'nun mevcut kadroyu nasıl oynatacağını anlattığının altını çizen Koç, şöyle devam etti:

"Şampiyonluk motivasyonu kendisini etkilediği için bizi tercih etti. Bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza yürekten inanıyoruz. Bizim için bu imza, sadece bir teknik adam değişikliği değil, futbol zihniyeti değişikliğinin de imzasıdır. Hocamızın tüm camiamıza öz güven katacağını hep beraber yaşayacağız. Bu yolculukta hocamızın yanında, hepimizin kanlı formasıyla hatırladığımız, çubuklunun hakkını veren eski futbolcumuz Gökhan Gönül olacak. Hocamızın arkasında 30 milyonluk camia var. Kendisine güveniyor ve inanıyoruz. Başarılı olması için kendisine gerekli iklimi sağlayacağız. Taraftarımızdan istediğimiz destek ve inanç, onlardan istediğimiz Feyenoord maçındaki performanslarını tüm sezona yayıp takımı sonuna kadar desteklemeleri. Kadıköy bu sezon rakipler için cehennem, bizim için gurur yuvası olacaktır. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe diyorum."

Toplantıda konuşan sportif direktör Devin Özek ise Tedesco'nun takımın başında bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna bakarak, zor sistemleri oynatmayı bilen bir teknik adamı takımın başına geçirmek istediklerinin altını çizen Özek, "Domenico bu kadro için net bir isimdi. Eminim ki bu kadroyu çok iyi şekilde kullanacaktır. Seçimimizi yaparken en önemli şey, buraya gelecek teknik adamın uygulamak istediği fikirleri çabuk şekilde hayata geçirmesiydi. Kendisi bunu pek çok kulüpte daha önce yaptı." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısına Türkçe olarak "Teşekkür ederim. Merhaba, burada olmaktan dolayı çok mutluyum." diyerek başladı.

Kulübün tarihi, devasa taraftarı ve kadrosu

Fenerbahçe'de olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Tedesco, "Böylesine büyük desteği hem başkandan hem de sportif direktörden görmek normal değil. Kendi adıma ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Ocak ayından itibaren evimde oturarak fırsatları beklemek çok da iyi değildi. Ben çalışmayı seven birisiyim. Benim için kulüplerden ve federasyonlardan teklif alıp kabul etmemek kolay değildi. Burada olmamdaki ilk etken kulübün kendisi, tarihi, devasa taraftarları. Böyle taraftarınız olunca takımınız da sahada ateşleniyor. İkinci etken de takımın kadrosuydu. Çok iyi bir takım, çok iyi çalışanlara sahip bir kulüp vardı. İyi oyuncularımız var ve çok iyi bir desteğe sahibiz." açıklamasını yaptı.

"Benden asla 'Ben yeni geldim' tarzı bahaneler duymayacaksınız"

Takımın hedeflerine ulaşması için birlik olmanın önemine değinen Tedesco, "Bunu tek başına başaramayız. Bizim herkese ihtiyacımız var. Bizler birlikte büyük bir aileyiz. Aile olarak iyi zamanlardan ve kötü zamanlardan geçersiniz. Tekrar iyi zamanlara ulaşmak için birlikte olmak çok önemli." diye konuştu.

Ligi tanımanın önemine değinen Tedesco, şunları kaydetti:

"Gelmeden önce bazı maçları analiz ettim ama yeterli değil. Fenerbahçe'nin maçlarını geçmişte de izlemiştim. Belçikalı milli futbolcu Michy Batshuayi burada oynuyordu. Ama ekibimde Gökhan Gönül var. Kendisi ligi çok iyi tanıyor. Benden asla 'Ben yeni geldim' tarzı bahaneler duymayacaksınız çünkü bu benim yöntemim değil. Bizler İstanbul'a gece geç saatte geldik. Tesise geldiğimizde bazı çalışanlar yardım etmek için burada bizi bekliyordu. Bu sebeple de burada kaldım. Burada her şeye sahibiz. İyi bir odam var, ofisim var. Rakibi analiz etmemiz gerekiyor. Sadece Trabzonspor maçına kadar burada kalmayacağız, buradaki işimiz ne zaman biterse o zamana kadar burada kalacağız."

"Bu ekibin 4'lü oynamak için kurulduğunu düşünüyorum"

Takımı oynatmak istediği sistemle ilgili soruya Tedesco, "Stuttgart altyapısında büyüdüm. Orada 10 yıl çalıştım ve orada 4'lü savunma oynatarak büyüdüm. Sonra AUE'de takımı aldığımda son sıradalardı. Bitime 11 maç kalmıştı ve maçları nasıl kazanacağımızı düşündüm. O takım 3'lü oynamak için kurulmuştu, 8 maç kazandık ve ligde kaldık. Schalke'de de 11. sırada aldığımız takım, ligi 2. sırada tamamladı. Takımı tanımanız, takımla vakit geçirmeniz gerekiyor. Takımımdaki ofansif kaliteye baktığım zaman bu ekibin 4'lü oynamak için kurulduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Her basamağı tek tek çıkmalıyız"

Fenerbahçe'de daha önce şampiyonluk yaşayan Christoph Daum'la ilgili konuşan İtalyan teknik adam, Daum'un Almanya'da da efsane bir isim olduğunun altını çizdi.

Daum'un 1992 yılında Stuttgart'ı şampiyon yaptığına dikkati çeken Tedesco, "Ben cümleler kurup vaatler veren birisi değilim. İşini yapan birisiyim. Bunu yaparken basamak atlamamamız lazım. Her basamağı tek tek çıkmalıyız. Benim şu anda tek odak noktam Trabzonspor. Fenerbahçe ailemle oynayacağım ilk maçımız için heyecanlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Atak yapan bir mantaliteyle takımı oynatmak istiyorum"

Topa sahip olmayı seven futbol oynattığına yönelik soruyu yanıtlayan Tedesco, şunları söyledi:

"Rusya'da takım çalıştırdığım zaman ortalama yüzde 70'e yakın topla oynuyorduk. Ligi Zenit'in ardından 2. sırada bitirmiştik. Tabii ki oyunu domine etmek önemli. Ama bazen topa yüzde 70 sahip olursunuz ama rakibiniz size 3 gol atar. Ama ben topa sahip olan ve atak yapan bir mantaliteyle takımı oynatmak istiyorum."

"Hakemler hakkında konuşmaktan yana değilim"

Kendisinin başarısızlık durumunda asla bahane sunmayacağının altını çizen Tedesco, "Ben asla bahaneler sunmam. Sezon içinde hakemler hakkında konuşmaktan yana değilim. Diğer rakiplere de çok bakmam. Maçları kazanmak istiyorsanız her şeyin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Rusya'da da benzer şeyler söylemişlerdi. Bizim yapmamız gereken, üzerinde etkimiz olan konulara odaklanmak." diye konuştu.

Kadro seçiminde kendisi için en önemli etkenin performans olduğunu aktaran Tedesco, şöyle devam etti:

"Belçika çok güzel bir ülke. Orada Fransızca ve Felemenkçe konuşan oyuncular var. Her zaman hangi dilden kaç tane oyuncu çağıracağım konuşuluyordu. Benim önceliğim performanstır. Zaman zaman sakatlıklar, cezalar olabiliyor. Haftada 3 maçı aynı 11'le oynamak imkansız oluyor. Lewandowski her maçta oynamak ister ve her maçta da oynamaya hazırdır. Bunun gibi başka oyuncular da vardır. Ben hafta hafta, maç maç bakacağım ama sadece değişiklik yapmak için 11'i bozmayacağım."

Son olarak taraftara mesaj gönderen Tedesco, "Benim mesajım net. Ben, teknik heyetim ve idare ekip, maçları kazanabilmek için her şeyi yapacağız. Kendi mantalitemizi biliyoruz. Benim için en önemli konu takım." açıklamasını yaptı.