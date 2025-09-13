Ahmet Çakar hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu

BTV kanalının sahibi Bişar Özbey, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, 22 Ağustos 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum’’ ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Özbey’in açıklaması şu şekilde:

"AHMET ÇAKAR HAKKINDA DOLANIDIRICILIKTAN SUÇ DUYURUSU YAPIYORUM…

31.05.2026 tarihine kadar Ahmet Çakar ile BTV youtube kanalında hafta da 3 program çalışmak üzere anlaşmıştık.

Bu anlaşma exclusive (münhasırlık) içermekteydi. Yani Ahmet Çakar ilgili tarihe kadar başkaca bir youtube kanalında yayın yapmayacaktı.

İlk olarak 8 Ağustos 2025 tarihinde bilgimiz olmadan A Spor youtube kanalında bir programa başladı.

Kendisine sorduğumuzda ise “SEN KİM OLUYORSUN SANA MI SORACAM” gibi bir üslup ile dönüş yaptı.

Ardından ise Neospor isimli youtube kanalında haftada bir çalışması için kanal sahibi Tolga Kabataş tarafından arandım.

Kendisine Ahmet Çakar ile ufak pürüzlerimiz var çözersek olabilir şeklinde bilgi verdim. Ancak yine onayımız olmadan bu defa da Neospor kanalında program yapmaya başladı.

Ahmet Çakar’a bu durumu sorduğumda ise yine benzer bir cevap alınca ise kendisiyle bu şartlarda çalışamayacağımızı ve almış olduğu BİR YILLIK PEŞİN MAAŞI iade etmesini söyledim.

Kendisi ise parayı iade etmeyeceğini ve mafyamatik bir üslupla bildiğimi eksiksiz yapmamı söyledi.

Aradan geçen 20 günde çok fazla ortak arkadaşımızı araya soksam da kendisiyle doğrudan iletişim sağlayamadım.

20 gün sonra bugün oturduğumuzda ise “TAYYİP ERDOĞAN ARARSA PARANI VERİRİM” gibi içeriğini anlamakta güçlük çektiğim, alaycı bir cevap aldım.

Geldiğimiz noktada ise görüyorum ki aslında hem Aspor youtube kanalıyla hem de Neospor ile zaten devam eden bir yayın planlaması olduğu halde beni aldatarak bir yıllık maaşını peşin almış.

Kendisi hakkında hem dolandırıcılıktan, hem hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmaktan suç duyurusu yapıp ayrıca maddi tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm."