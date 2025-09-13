Hakkari Yüksekova'da kepçe operatörünün feci ölümü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinesinin bakımını yaparken kamyonun çarpması sonucu iki araç arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.Abone ol
Esendere beldesi yolundaki bir kum şantiyesinde kullandığı kepçenin bakımını yapan 21 yaşındaki Servet A, kamyonun geriye manevra yapmasıyla iki araç arasında sıkıştı.
Olayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine şantiyeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Servet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Servet A'nın cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.