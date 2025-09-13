BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı!

Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşı yönden gelen tırın dorsesindeki gemi çapasına çarpan yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Erkan B. (56) idaresindeki 54 AAY 105 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda, karşı yönden gelen Kemal S. (63) yönetimindeki 26 AJC 519 plakalı tırın dorsesindeki gemi çapasına çarptı.

Kazada, 35 yolcusu bulunan ve sol tarafında hasar oluşan otobüsteki Ayla Ç. (26), Ervanur Y. (24) ve Burcu K. (25) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı! - Resim: 0

Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı! - Resim: 1

Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı! - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da bir kişi boşandığı eşini boğarak öldürdü
Antalya'da bir kişi boşandığı eşini boğarak öldürdü
ABD Savunma Bakanlığı, Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı
ABD Savunma Bakanlığı, Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı
MHRS hacklendi iddialarıyla ilgili DMM'den açıklama
MHRS hacklendi iddialarıyla ilgili DMM'den açıklama
Tunceli'de 3 proje ile 519 milyon liralık dev tasarruf
Tunceli'de 3 proje ile 519 milyon liralık dev tasarruf
Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katıldı! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katıldı! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Hakan Fidan, Doha'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Hakan Fidan, Doha'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Eşini taciz eden adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü!
Eşini taciz eden adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü!
Domenico Tedesco Fenerbahçe'ye gelmesindeki iki sebebi bizzat açıkladı
Domenico Tedesco Fenerbahçe'ye gelmesindeki iki sebebi bizzat açıkladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: ''17 bin sağlık çalışanı daha alınacak''
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: ''17 bin sağlık çalışanı daha alınacak''
AK Parti İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkı için harekete geçti
AK Parti İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkı için harekete geçti
Ahmet Çakar hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu
Ahmet Çakar hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: İhale tarihi ve muhammen bedel belli oldu
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: İhale tarihi ve muhammen bedel belli oldu