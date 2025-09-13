QNB Türkiye, sürdürülebilir gelecek için Net Sıfır taahhüdünü paylaştı

QNB Türkiye, 2050'ye kadar Net Sıfır emisyona ulaşma taahhüdünü açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Net Sıfır Bankacılık taahhüdüyle banka, yalnızca kendi emisyonlarını azaltmayı değil, aynı zamanda finansman gücünü küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, karbon yoğun sektörler için özel geçiş stratejileri geliştirerek sermaye akışını düşük karbonlu yatırımlara yönlendiriyor ve Net Sıfır yolundaki ilerlemeyi şeffaf raporlamalarla kamuoyuna açıklıyor.

Ölçülebilir sonuçlar ve hesap verebilirlik ilkeleriyle desteklenen bu vizyon, QNB Türkiye'nin uzun vadeli değerler yaratma sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda Türkiye'nin temiz enerji dönüşümü ve sanayisinin rekabet gücü için itici bir rol üstlenirken, finans sektörünün uluslararası konumunu da pekiştiriyor.

Net Sıfır vizyonu doğrultusunda yalnızca kendi karbon ayak izini azaltmakla yetinmeyen banka, kredilendirme politikalarını küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirerek düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırıyor, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına kaynak sağlıyor.

Banka, KOBİ'lerden tedarik zincirine kadar tüm paydaşlarını sürece dahil ederek kapsayıcı bir dönüşüm modeli de inşa ediyor. Bu yaklaşım sayesinde Net Sıfır taahhüdü, soyut bir söylem olmaktan çıkarak ölçülebilir, hesap verebilir ve Türkiye’nin iklim politikalarıyla bütünleşik bir programa dönüşüyor.

QNB Türkiye, bu programı uzun soluklu bir bağlılıkla sahipleniyor ve sürdürülebilir geleceğe katkısını kalıcı hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, iklim krizinin sadece geleceği değil bugünü de ekonomik ve toplumsal olarak şekillendiren kritik bir gerçek olduğunu belirtti.

Tan, bu nedenle yalnızca kendi operasyonlarının çevresel etkilerini azaltmakla kalmadıklarını finansman güçlerini de dönüşümün hızlandırıcısı olarak konumlandırdıklarını vurguladı.

Sürdürülebilirliği kurum stratejilerinin ayrılmaz bir parçası ve uzun vadeli değer yaratımının temel unsuru olarak gördüklerini aktaran Tan, Net Sıfır Bankacılık taahhütlerinin küresel iklim hareketine verdikleri güçlü desteğin ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda üstlendikleri rolün göstergesi olduğunu vurguladı.



2050 Net Sıfır hedefinin yalnızca bir taahhüt değil, yeni nesil bankacılığın da bir sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Tan, şunları kaydetti:



"Bu hedefin arkasında nesiller arası sorumluluğu merkeze alan, uzun vadeli bir bakış açısı bulunuyor. Geleceği bugünden inşa ederken, hayata geçirdiğimiz projelerimiz, ürün ve hizmetlerimiz bu vizyonun güçlü birer adımını oluşturuyor. Yeşil ve mavi tahvil ihraçlarımız, enerji verimliliği kredilerimiz, KOBİ'lere sunduğumuz karbon ölçüm ve azaltım platformlarımızla yenilenebilir enerji yatırımlarımız bu vizyonun somut örneklerini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışarak sürdürülebilir geleceğin aktif bir parçası olmaya devam edeceğiz."

Muhabir:Kerem Alp Eren Kaya