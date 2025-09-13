İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Ekrem İmamoğlu'nun, diploma davasının görüldüğü Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda katılımcılarla sohbet etmesine tepki göstererek, "Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrı yapan Saral, "Gerekeni yapacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

İBB yolsuzluk soruşturmalarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, Silivri’deki diploma davasında katılımcılarla sohbet ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Duruşmayı izlemeye gelenlerle konuşan İmamoğlu, “İnşallah iyi günlerde de görüşürüz. Böyle bir dava olmaz, insan anlatırken hicap duyuyor” demişti. İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki geldi.

Duruşma mı film sahnesi mi?

Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşıma İmamoğlu'nun söz konusu videosunu da ekleyerek şunları kaydetti:

"Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!"