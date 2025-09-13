BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bugün saat 22.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Meydanı'nda yarın 17.00'de düzenlenecek etkinlik nedeniyle, saat 22.00'den sonra Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasından kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamında araç geçişine izin verilmeyecek.

Yarın saat 10.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:

"GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar."

Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray durağı, yarın saat 13.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!
Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi
Hakkari Yüksekova'da kepçe operatörünün feci ölümü
Hakkari Yüksekova'da kepçe operatörünün feci ölümü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması
QNB Türkiye, sürdürülebilir gelecek için Net Sıfır taahhüdünü paylaştı
QNB Türkiye, sürdürülebilir gelecek için Net Sıfır taahhüdünü paylaştı
Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı!
Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı!
Antalya'da bir kişi boşandığı eşini boğarak öldürdü
Antalya'da bir kişi boşandığı eşini boğarak öldürdü
ABD Savunma Bakanlığı, Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı
ABD Savunma Bakanlığı, Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı
MHRS hacklendi iddialarıyla ilgili DMM'den açıklama
MHRS hacklendi iddialarıyla ilgili DMM'den açıklama
Tunceli'de 3 proje ile 519 milyon liralık dev tasarruf
Tunceli'de 3 proje ile 519 milyon liralık dev tasarruf