Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!

Kütahya–Çavdarhisar yolu üzerinde yol kontrolü yapan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, karşı şeritten takla atarak gelen otomobilin altında kalarak şehit oldu. İşte ayrıntılar...

Abone ol

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yöne geçen otomobil, uygulama yapan jandarma ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e (26) çarpıp, şarampole uçtu. Kazada Yeşil şehit olurken, otomobildeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Gediz kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarpıp şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil’in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit Yeşil’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

2 gün sonra bebeği doğacaktı

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in eşinin hamile olduğu ve 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Olay yerinden görüntüler...