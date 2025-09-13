BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL

Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!

Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!

Kütahya–Çavdarhisar yolu üzerinde yol kontrolü yapan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, karşı şeritten takla atarak gelen otomobilin altında kalarak şehit oldu. İşte ayrıntılar...

Abone ol

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yöne geçen otomobil, uygulama yapan jandarma ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e (26) çarpıp, şarampole uçtu. Kazada Yeşil şehit olurken, otomobildeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Gediz kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarpıp şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil’in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit Yeşil’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

2 gün sonra bebeği doğacaktı

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in eşinin hamile olduğu ve 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Olay yerinden görüntüler...

Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu! - Resim: 0

Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu! - Resim: 1

Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu! - Resim: 2

Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu! - Resim: 3

Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu! - Resim: 4

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi
Hakkari Yüksekova'da kepçe operatörünün feci ölümü
Hakkari Yüksekova'da kepçe operatörünün feci ölümü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması
QNB Türkiye, sürdürülebilir gelecek için Net Sıfır taahhüdünü paylaştı
QNB Türkiye, sürdürülebilir gelecek için Net Sıfır taahhüdünü paylaştı
Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı!
Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı!
Antalya'da bir kişi boşandığı eşini boğarak öldürdü
Antalya'da bir kişi boşandığı eşini boğarak öldürdü
ABD Savunma Bakanlığı, Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı
ABD Savunma Bakanlığı, Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı
MHRS hacklendi iddialarıyla ilgili DMM'den açıklama
MHRS hacklendi iddialarıyla ilgili DMM'den açıklama
Tunceli'de 3 proje ile 519 milyon liralık dev tasarruf
Tunceli'de 3 proje ile 519 milyon liralık dev tasarruf
Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katıldı! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katıldı! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı