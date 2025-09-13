BIST 10.372
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Uraloğlu, Pertek ilçesinde katıldığı açılış töreninin ardından, helikopterle Ovacık ilçesine geçti.

Burada Munzur Gözeleri'ni ziyaret eden Uraloğlu, alandaki stantları gezerek işletmecilerle sohbet etti.

Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti - Resim: 0

Çocuklarla da yakından ilgilenen Uraloğlu, daha sonra beraberindekilerle çıra yakıp dua etti.

Ziyarette Uraloğlu'na, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile AK Parti İl Başkanı Bülent Süner de eşlik etti.

Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti - Resim: 1

Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti - Resim: 2

Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti - Resim: 3

