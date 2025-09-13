Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Uraloğlu, Pertek ilçesinde katıldığı açılış töreninin ardından, helikopterle Ovacık ilçesine geçti.

Burada Munzur Gözeleri'ni ziyaret eden Uraloğlu, alandaki stantları gezerek işletmecilerle sohbet etti.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Uraloğlu, daha sonra beraberindekilerle çıra yakıp dua etti.

Ziyarette Uraloğlu'na, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile AK Parti İl Başkanı Bülent Süner de eşlik etti.