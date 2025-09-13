BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Mersin'de tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Abone ol

Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 EFV 47 plakalı tır, aynı güzergahta ilerleyen 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır ve yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı - Resim: 0

Mersin'de tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı - Resim: 1

Mersin'de tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de madendeki göçükte mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Denizli'de madendeki göçükte mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti
Fatih Karagümrük, 2 yeni transeri resmen açıkladı
Fatih Karagümrük, 2 yeni transeri resmen açıkladı
Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan terörsüz Türkiye açıklaması
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan terörsüz Türkiye açıklaması
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!
Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi
Hakkari Yüksekova'da kepçe operatörünün feci ölümü
Hakkari Yüksekova'da kepçe operatörünün feci ölümü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması