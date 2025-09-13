BIST 10.372
Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Milli aradan sonra Trendyol Süper Lig heyecanı yeniden başladı. Bugün, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor, Galatasaray'ı evinde ağırladı.

Batuhan Kolak'ın yönettiği müsabakayı Galatasaray, Mauro Icardi'nin 73'üncü dakikada attığı golle öne geçti.

89. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün skoru 2-0'a taşıdı ve skoru da belirledi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Sarı-Kırmızılılar, kritik bir virajı üç puanla aşmış oldu. 

Ayrıca, Barış Alper Yılmaz bugün Gabriel Sara'nın yerine oyuna girerek formasına kavuştu.

Eyüpspor önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. 

Galatasaray da perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için Frankfurt'a gidecek. Önümüzdeki hafta pazartesi günü ligin formda ekiplerinden Konyaspor'u ağırlayacaklar.

