POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme görüntüleri hakkında soruşturma!

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün görülen duruşmasından bazı görüntüler ortaya çıktı. Mahkeme salonunda çekilen bu fotoğraflar hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında emniyetten görüntüleri kayda alan kişilerin tespit edilmesini istedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin kayda alınması hakkında soruşturma başlatıldı. 

HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün yargılandığı davada duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinde çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından “ses veya görüntülerin kayda alınması” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. 

İmamoğlu'nun görüntülerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da "Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!" ifadesini kullanmıştı.

