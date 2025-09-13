BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  DÜNYA

Trump'tan tüm NATO ülkelerine çağrı! Liderlere mektup yolladı

Trump'tan tüm NATO ülkelerine çağrı! Liderlere mektup yolladı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelere, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanabilmesi için Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu savunduğu Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 tarife uygulamaları çağrısında bulundu.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından, NATO ülkelerine gönderdiği mektubu paylaştı.

NATO ÜLKELERİNE 'ÇİN'E YAPTIRIM UYGULAYIN' ÇAĞRISI YAPTI

Rusya-Ukrayna savaşının sonlanabilmesi için NATO ülkelerine, Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 tarife uygulaması çağrısı yapan Trump, bu tarifelerin savaş bittikten sonra kaldırılabileceğine işaret etti.

Trump, Çin'in Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu ve söz konusu tarifelerin bu kontrolü kıracağını savundu.

'EĞER NATO BENİM DEDİĞİMİ YAPARSA SAVAŞ HEMEN SONA ERER'

Savaş nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Trump, "Eğer NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hemen sona erer. Aksi takdirde ABD'nin vaktini, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulama ve Rus petrolünü satın almama kararını verdiğinde, ABD'nin de Moskova yönetimine "büyük yaptırımlar" uygulayacağını kaydetti.

Kimi NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol alımının "şok edici" düzeyde olduğuna değinen Trump, "(Bu durum) Rusya'ya karşı müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatıyor." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme görüntüleri hakkında soruşturma!
Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme görüntüleri hakkında soruşturma!
Mersin'de tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
Mersin'de tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
Denizli'de madendeki göçükte mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Denizli'de madendeki göçükte mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti
Fatih Karagümrük, 2 yeni transeri resmen açıkladı
Fatih Karagümrük, 2 yeni transeri resmen açıkladı
Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan terörsüz Türkiye açıklaması
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan terörsüz Türkiye açıklaması
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!
Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi