Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı

Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı

Kadıköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait şantiyedeki borunun patlaması nedeniyle yandaki alışveriş merkezinin otoparkını su bastı.

Acıbadem Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde, İSKİ'ye ait bir şantiyede kazı çalışması sırasında ana isale hattındaki boru patladı.

Tazyikli şekilde etrafa yayılan su, şantiyenin yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına giden yol üzerinden akarak, otoparka yöneldi.

Otoparkı su basarken olay yerine İSKİ ekipleri yönlendirildi.

Çalışmaların ardından suyun akışı kesildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Su borusunun patlaması sonrasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

