Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Başakşehir 71'nci dakikada Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar 74'te El-Bilal Toure ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Cengiz Ünder sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.
Başakşehir'de Ousseynou Ba 89'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 90+8'nci dakikasında Orkun Kökçü rakibine yaptığı sert hareket sebebiyle direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 6 puana yükseldi. Başakşehir ise 2 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.