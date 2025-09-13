BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemede bulundu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemede bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun'da tamamlanma aşamasına gelen şehir hastanesinde inceleme yaptı.

Abone ol

Bakan Memişoğlu, beraberindekilerle Samsun'un Canik ilçesinde yapılan Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Memişoğlu, hastanenin kasım ayında açılması için ilgililere talimat verdi.

Samsun Cerrahi Aletler Müzesi'ni de gezen Memişoğlu, burada cerrahi alet üreticisi firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Firma yetkililerinin isteklerini dinleyen Memişoğlu, Samsun Medikal İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru'dan müze hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı
Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı
Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı
Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı
Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı
Beşiktaş-Başakşehir Süper Lig maçı
Beşiktaş-Başakşehir Süper Lig maçı
Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti
Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti
Ankara'da bitmeyen yol çalışması trafiği kilitledi
Ankara'da bitmeyen yol çalışması trafiği kilitledi
Trump'tan tüm NATO ülkelerine çağrı! Liderlere mektup yolladı
Trump'tan tüm NATO ülkelerine çağrı! Liderlere mektup yolladı
Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme görüntüleri hakkında soruşturma!
Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme görüntüleri hakkında soruşturma!
Mersin'de tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
Mersin'de tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
Denizli'de madendeki göçükte mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Denizli'de madendeki göçükte mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı