Pentagon'un Louisiana'da "güvenliği artırmak" için 1000 Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planladığı iddiası

ABD'de Donald Trump yönetiminin, suç oranlarını azaltmak için bazı şehirlerde güvenliği artırma politikasının bir uzantısı olarak Louisiana eyaletinde 1000 Ulusal Muhafızı görevlendirmek üzere hazırlık yaptığı iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin özel haberinde, Savunma Bakanlığının (Pentagon), Louisiana eyaleti için yaptığı hazırlığa ilişkin taslak çalışmanın detayları yer aldı.

Buna göre Pentagon, Trump'ın "suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde ilave güvenlik önlemleri almaya" dayanan politikasına uygun olarak Louisiana'da 1000 Ulusal Muhafızın görevlendirilmesi için hazırlık yapıyor.

Eyaletin özellikle kent merkezlerinde görev yapması planlanan Ulusal Muhafızlar, ancak eyalet valisi Cumhuriyetçi Jeff Landry'nin talebinin ardından görev yapmaya başlayabilecek.

WP, Pentagon'un taslak çalışmasının henüz ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından imzalanmadığını ancak imzaya hazır durumda olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını azaltmak gerekçeleriyle kentte Ulusal Muhafızları görevlendirmiş, polis sayısını artırmış ve Washington Polis Birimini federalleştirmişti.

Washington'da güvenliği önemli ölçüde sağladıklarını savunan Trump, suç oranlarının yüksek olduğu diğer eyalet ve kentlerde de benzer uygulamaları yapacaklarını açıklamıştı.

