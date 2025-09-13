Sinan Burhan'dan CHP kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler...

tv100'de katıldığı programda kulis bilgisi paylaşan gazeteci Sinan Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğü yaptığı programda konuşan gazeteci Sinan Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

"HATTA KONYA'DAN 4, SAMSUN'DAN BİR TANE CHP'Lİ İLÇE BELEDİYESİ DE GEÇECEK"

Burhan şu ifadeleri kullandı:

''Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu.

Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum.''