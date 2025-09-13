BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  DÜNYA

BM'den, Haiti'de 42 kişinin çeteler tarafından öldürüldüğü saldırılara kınama

BM'den, Haiti'de 42 kişinin çeteler tarafından öldürüldüğü saldırılara kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Haiti'de 42 kişinin çeteler tarafından öldürüldüğü saldırıları şiddetle kınadığı bildirildi.

Abone ol

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, söz konusu saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Haiti'de aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu 42 kişinin çetelerin saldırıları sonucunda öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Haiti'yi sarsan şiddet olaylarının boyutundan endişe duymakta ve Haiti makamlarına, bu ve diğer tüm insan hakları ihlallerinin faillerinin adalete teslim edilmesi için çağrıda bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Haiti'de yerel hükümet yetkilisi Joseph Louis Baptiste, çetelerin, başkent Port-au-Prince'in kuzeyindeki bir balıkçı köyünde 4 yaşında bir çocuk ve ailesi de dahil olmak üzere en az 42 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Çetelerin saldırılarının devam ettiğini aktaran Baptiste, bu saldırıların bölgede etkili devlet müdahalesine acil ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini vurgulamıştı.

Baptiste, katliamın yerel bir çete liderinin öldürülmesiyle ilişkili olduğunu, polis ve sivillerin saldırıları durdurmaya çalıştığını kaydetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya-Konya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Antalya-Konya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile berabere kaldı
Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile berabere kaldı
Pentagon'un Louisiana'da "güvenliği artırmak" için 1000 Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planladığı iddiası
Pentagon'un Louisiana'da "güvenliği artırmak" için 1000 Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planladığı iddiası
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan grup yolunun açılması için çalışma başlatıldı
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan grup yolunun açılması için çalışma başlatıldı
Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi
Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemede bulundu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemede bulundu
Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı
Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı
Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı
Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı
Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı
Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti