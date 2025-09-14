BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  MEDYA

Merdan Yanardağ'dan skandal sözler! RTÜK Başkanı: Gereği yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merdan Yanardağ'dan skandal sözler! RTÜK Başkanı: Gereği yapılacak

Merdan Yanardağ, yine haddini aşarak halkı aşağılayan sözler söyledi. Yanardağ programında alevi vatandaşları hedef alarak "Alevinin haini çok olur" diyerek skandal ifadeler kullandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, nefret dolu söylemleri kınadığını belirtti.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de yayınlanan 4 Soru 4 Yanıt programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" ifadesinin toplumsal barışı bozan bir nefret söylemi olduğunu belirterek, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin yapılacağını bildirdi.

Merdan Yanardağ'dan skandal sözler! RTÜK Başkanı: Gereği yapılacak - Resim: 0

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir sözün, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemeyeceğini belirtti.

Ebubekir Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan, ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Denize giren kişi boğuldu
Denize giren kişi boğuldu
Erdoğan, Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti
Erdoğan, Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti
Sakarya'da düzenlenen uluslararası süs bitkiciliği ve peyzaj fuarı sona erdi
Sakarya'da düzenlenen uluslararası süs bitkiciliği ve peyzaj fuarı sona erdi
Filistin: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de kapsamlı bir katliam işleniyor
Filistin: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de kapsamlı bir katliam işleniyor
Sergen Yalçın'ın sözleri gündem oldu: Bir ayda ligin yıldızı yaparım!
Sergen Yalçın'ın sözleri gündem oldu: Bir ayda ligin yıldızı yaparım!
Sinan Burhan'dan CHP kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler...
Sinan Burhan'dan CHP kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler...
BM'den, Haiti'de 42 kişinin çeteler tarafından öldürüldüğü saldırılara kınama
BM'den, Haiti'de 42 kişinin çeteler tarafından öldürüldüğü saldırılara kınama
Antalya-Konya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Antalya-Konya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile berabere kaldı
Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile berabere kaldı
Pentagon'un Louisiana'da "güvenliği artırmak" için 1000 Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planladığı iddiası
Pentagon'un Louisiana'da "güvenliği artırmak" için 1000 Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planladığı iddiası
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan grup yolunun açılması için çalışma başlatıldı
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan grup yolunun açılması için çalışma başlatıldı
Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi
Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi