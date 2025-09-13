BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  DÜNYA

Filistin: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de kapsamlı bir katliam işleniyor

Filistin: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de kapsamlı bir katliam işleniyor

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde kapsamlı bir katliam işlendiği ve halkın "cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçtığı" belirtildi.

Abone ol

İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal planını onayladıktan sonra kentte sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını artırması ve Filistinlileri göçe zorlamasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yasama organı konumundaki Filistin Ulusal Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada da, Gazze kentinde kapsamlı bir katliam işlendiği, insanların ve binaların sistematik bir şekilde hedef alındığı ve soykırım suçu işlendiği kaydedildi.

Yoksulluk ve ablukadan bitkin düşen Gazze sakinlerinin, uluslararası toplumun sessiz kaldığı, renk ve ırk temelli çifte standartların hüküm sürdüğü, yaklaşık 2 yıldır etnik temizliğe, ablukaya ve açlığa maruz kalan bir halkla ilgili alınan uluslararası kararların uygulanmadığı bir dünyada "cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçtığı" ifade edildi.

Açıklamada, Filistin TV binasının hedef alınması ve tamamen yıkılmasının, İsrail'in gerçeği örtbas etme ve Filistin halkını susturma girişiminin bir parçası olduğu aktarıldı.

Dünya ülkelerine, parlamentolarına ve başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşlara "bu korkunç katliamın durdurulması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve yüz binlerce insanın soykırım ve etnik temizlik tehdidinden kurtarılması için derhal müdahale edilmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İsrail ordusu, 5 Eylül'de Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla çok katlı binaları da hedef almaya başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın'ın sözleri gündem oldu: Bir ayda ligin yıldızı yaparım!
Sergen Yalçın'ın sözleri gündem oldu: Bir ayda ligin yıldızı yaparım!
Sinan Burhan'dan CHP kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler...
Sinan Burhan'dan CHP kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler...
BM'den, Haiti'de 42 kişinin çeteler tarafından öldürüldüğü saldırılara kınama
BM'den, Haiti'de 42 kişinin çeteler tarafından öldürüldüğü saldırılara kınama
Antalya-Konya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Antalya-Konya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile berabere kaldı
Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile berabere kaldı
Pentagon'un Louisiana'da "güvenliği artırmak" için 1000 Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planladığı iddiası
Pentagon'un Louisiana'da "güvenliği artırmak" için 1000 Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planladığı iddiası
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan grup yolunun açılması için çalışma başlatıldı
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan grup yolunun açılması için çalışma başlatıldı
Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi
Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemede bulundu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemede bulundu
Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için taziye mesajı