Arda Güler'in gol attığı maçta 10 kişi kalan Real Madrid 2-1 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 4. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.Abone ol
Estadio Municipal de Anoeta Stadı'ndaki karşılaşamaya hızlı başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 12. dakikadaki golüyle öne geçti.
Maçın 32. dakikasında gole giden Mikel Oyarzabal'i düşüren Dean Huijsen, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
44. dakikada Mbappe'nin pasında topla buluşan Arda Güler, düzgün vuruşla farkı ikiye çıkaran golü attı.
56. dakikada Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Real Madrid, puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken Real Sociedad, 2 puanla 17. sırada yer aldı.