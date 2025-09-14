BIST 10.372
BBP Başkanı Destici: Ceza sistemi değiştirilsin

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, son dönemde artan çeteleşme ve çocuk suçlarına dikkat çekerek mevcut ceza sisteminin yetersiz olduğunu savundu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "18 yaşı doldurmamış şahısların peşiyle suçsuz ya da az suçlu sayıldığı bir hukuk sistemiyle bu suçları ve bugün karşı karşıya olduğumuz çeteleşmeyi önleyemeyiz. Bu cinayetleri tekrar yaşamamak için ceza sistemimizi değiştirmek dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde MKYK öncesinde basın açıklamasında bulundu. Filistin'deki katliamın devam ettiğini ve durdurulması gerektiğine dikkati çeken Destici, "Doğu Türkistan'da bir Türk Cumhuriyeti vardı, Bu Kızıl Çin tarafından işgal edildi ve o tarihten bu yana Doğu Türkistan Türklüğü işgal, zulüm ve soykırım altındadır. Kim ne derse desin biz Doğu Türkistan'daki zulmün, soykırımın, işgalin bitmesini ve bağımsız Türkistan'ın kurulmasını savunuyoruz. Bunun için Büyük Birlik Partisi olarak bu düşüncemizden asla taviz vermeyiz" diye konuştu.

Başka bir seçeneğimiz kalmamıştır

Son günlerde suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmasını talep ettiklerini aktaran Destici,

 "Eğitimleri, algıları, idrakları, ahlakları alt düzeyde çok sayıdaki 18 yaşın altındaki şahıs potansiyel kiralık katiller olarak suç örgütlerinin insan kaynağı haline dönüşmektedir. Devlet etkin mücadele etmelidir. 18 yaşı doldurmamış şahısların peşiyle suçsuz ya da az suçlu sayıldığı bir hukuk sistemiyle bu suçları ve bugün karşı karşıya olduğumuz çeteleşmeyi önleyemeyiz. Bu cinayetleri tekrar yaşamamak için ceza sistemimizi değiştirmek dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır" 

değerlendirmesinde bulundu.

