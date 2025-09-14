Gürsel Tekin Özgür Özel'e fena saydırdı! Hakkım haram olsun...

Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığı’na getirilen Gürsel Tekin, CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle tepki gsöterdi. Özel'in son günlerde yaptığı açıklamalarını kendisine yakıştırmadığını söyleyen Tekin, "Hakkımı hepsine haram ediyorum" dedi.

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Liderler kısa süren görüşmenin ardından basın toplantısı için kameralar karşısına geçti. Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tam destek geldi. Özel'in yanında konuşan Özdağ "CHP’nin düşman hukukuyla parçalanmaya çalışıldığını görüyoruz" dedi.

Ümit Özdağ'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Demokrasinin ve hukuk devletinin idam sehpasına çıkartılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyor Türkiye. Hegemon bir tek partinin, siyasetin alanını hukuku istismar ederek daraltma çabaları karşısında, demokrasiye inanan bütün yurttaşların, oylarının bir değeri olması için bizlerin vermiş olduğu, Sayın genel başkanın vermiş olduğu mücadeleyi desteklemesi gerekiyor.

Türk halkının iradesine yönelik bir operasyon

Muhalefet olmazsa iktidar olmanın anlamı olmaz. Yerel seçimlerde halk iradesini kullandı. Şimdi seçilmiş belediye başkanlarının ya tutuklanarak hapse atıldığı ya da tehditle parti değiştirilmeye zorlandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu sadece muhalefet partilerine yönelik bir operasyon değil, doğrudan Türk halkının iradesine yönelik bir operasyon. CHP’nin düşman hukukuyla parçalanmaya çalışıldığını görüyoruz.

Erdoğan’a çağrımız...

Erdoğan’a çağrımız, iktidar olmak için Türk halkının önüne gelecek vadeden bir projeyle çıkmayı denesin. Muhalefeti hukuk dışı yöntemlerle engellemenin kimseye faydası yok.

Erdoğan pozitif bir siyaset yapmayı bıraktı. Hukuku siyasal baskı aracı kullanarak muhalefetin iktidara gelmesini engelleyici yöntemler geliştirmeye çalışıyor. AK Parti seçim kaybetmeye çalıştı, gelecek seçimleri de kaybedecek.

Özgür Özel'in mesajlarından öne çıkanlar ise şöyle:

Bayrampaşa Belediye Başkanımız 3 kez AK Parti’ye davet aldı. Daveti kabul etmediği noktada gözaltına alındığını biliyoruz. O dahil 8 belediye meclis üyemizi dün gözaltına aldılar.

Belediye başkanvekilimiz geliyor bize ve diyor ki "Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek ve görevine iade edilecek." Biz de diyoruz ki "Bugün akşam basın toplantısı var, oraya katıl." Diyor ki "Yok katılmam, o AK Parti'ye geçecek." Bu sözünden saatler sonra belediye başkanı tekrar tutuklanıyor ve bize "Belediye başkanı AK Parti'ye geçecek" diyen başkanvekili dün AK Parti'ye katıldı.

Dört başı mamur bir kuşatma altındayız. Her şey AK Parti'nin kumpas planı dahilinde.