İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen “İstanbul’u Koşuyorum” Asya etabı bugün Üsküdar’da yapılacak. Koşu nedeniyle Üsküdar’daki birçok cadde ve sokak saat 06.00 ile 12.00 arasında trafiğe kapatılacak. Koşu 08.00’de başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” yarışının Asya etabı bugün Üsküdar’da yapılacak. Etkinlik nedeniyle ilçede birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.

Toplam 5 bin 250 kişinin kayıt yaptırdığı organizasyonda 5K koşusu saat 08.00’de, 10K koşusu ise 09.15’te başlayacak. Parkur, Üsküdar sahil hattı boyunca uzanacak.

Yarış nedeniyle 06.00 ile 12.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

Paşa Limanı Caddesi (Üsküdar-Harem istikameti)
Üsküdar Harem Sahil Yolu
Harem Tesisliye Bot İstasyonu "U" dönüşü
Harem–Beylerbeyi istikameti
Öğdül Sokak, Şemsi Paşa Bostanı Sokak, Şemsi Paşa Caddesi
Şemsi Sinan Caddesi, Üsküdar Işıklar
Hakimiyeti Milliye Caddesi
Kurşunlu Medrese Sokak, Hüseyin Baykara Sokak
Nacak Sokak, 2. Nacak Sokak
Tahtalı Bostan Sokak, İcadiye Caddesi
Üryanizade Sokak, Kuzguncuk Çarşı Caddesi
Yenigün Sokak, Babanakkaş Sokağı
Kuzguncuk Gazhanesi Sokak, Mesa Çıkmazı
Abdullahağa Caddesi
İBB, kentte sabah saatlerinde trafikte aksama yaşanmaması için sürücülere alternatif güzergâhları kullanma ve mümkünse toplu taşıma tercihinde bulunma çağrısında bulundu.

