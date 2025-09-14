BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Galata Kulesi 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galata Kulesi 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'nin, 12 Dev Adam'ın zafer yolculuğuna sahne olacağını bildirdi.

Abone ol

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarih yazdığı final heyecanının, bu kez İstanbul'un kalbinde tarihi Galata Kulesi'nin büyülü atmosferinde yaşanacağı belirtildi.

Binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı Galata Kulesi'nin bu kez 12 Dev Adam'ın zafer yolculuğuna sahne olacağı belirtilen paylaşımda, "Coşkumuzu paylaşmak, heyecanımıza ortak olmak için seni de bu tarihi ana davet ediyoruz. Galata Kulesi saat 21.00. Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al. Tarihi kulenin gölgesinde, tek yürek olalım." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Minibüse, metrobüse, taksiye, okul servisine zam geldi! İndi bindi ne kadar oldu? 15 Eylül zamlı tarife geçerli
Minibüse, metrobüse, taksiye, okul servisine zam geldi! İndi bindi ne kadar oldu? 15 Eylül zamlı tarife geçerli
Gürsel Tekin Özgür Özel'e fena saydırdı! Hakkım haram olsun...
Gürsel Tekin Özgür Özel'e fena saydırdı! Hakkım haram olsun...
CHP'de 15 Eylül gerilimi, genel Merkez hazırlanıyor: Maske, limon, makarna...
CHP'de 15 Eylül gerilimi, genel Merkez hazırlanıyor: Maske, limon, makarna...
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Tarımda ilave destek ödemeleri belli oldu! Hangi ürünler kapsam dışı?
Tarımda ilave destek ödemeleri belli oldu! Hangi ürünler kapsam dışı?
Gözler kritik kurultay davasında! Davayı açan CHP'liler konuştu: “Kimse karışmasın”
Gözler kritik kurultay davasında! Davayı açan CHP'liler konuştu: “Kimse karışmasın”
e-Devlete yenilikler geliyor! Yapay zeka, 5G...
e-Devlete yenilikler geliyor! Yapay zeka, 5G...
TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
Adana'da korkutan yangın! Tırdan ormanlık alana sıçradı
Adana'da korkutan yangın! Tırdan ormanlık alana sıçradı
BBP Başkanı Destici: Ceza sistemi değiştirilsin
BBP Başkanı Destici: Ceza sistemi değiştirilsin
Çocuklukta atlanan enfeksiyon, yıllar sonra kalbe zarar verebilir
Çocuklukta atlanan enfeksiyon, yıllar sonra kalbe zarar verebilir
NATO uçakları devrede! Sınırda alarm verildi
NATO uçakları devrede! Sınırda alarm verildi