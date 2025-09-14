Minibüse, metrobüse, taksiye, okul servisine zam geldi! İndi bindi ne kadar oldu? 15 Eylül zamlı tarife geçerli

İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam geldi. Zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak. Minibüslerde indi-bindi ücreti 32,50 liraya, taksi ücretleri de 135 liradan 175 liraya yükseldi.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi. Yeni tarifenin 15 Eylül'den itibaren geçerli olması bekleniyor. Buna göre elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarıldı.

Bostancı-Adalar seferi 130 lira oldu

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücreti 100,45 liradan 130,22 liraya çıkarıldı.

Taksi açılış ücreti

Taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücreti saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya yükseltildi.

Minibüslerde indi bindi 32,50 lira oldu

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya çıkarıldı.

Okul servisleri

Okul servis ücretlerinde, 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücreti 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretleri ise 1355 liradan 1757 liraya yükseltildi.Yeni tarifenin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı kaydedildi.