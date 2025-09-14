BIST 10.372
İtalyan tiyatrocu ilk kez namaz kıldı: “İnşallah Gazze’de Müslüman olursun”

Gazze’ye doğru yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu’nda duygusal anlar yaşandı.

İtalya’daki eğitim merkezinde okunan ezandan etkilenen İtalyan tiyatrocu ve aktivist Giuliano Lagos, Avusturya’dan katılan aktivist Erol Büyük’e namaz kılmak istediğini iletti.

Büyük, eğitim programının son gününde bir kilise salonunda sahneye çıkarak ezan okumuş, “Bu ezanı Mescid-i Aksa ezanı olarak kabul edin. Biliyoruz ki Mescid-i Aksa’da ezan okununca Filistin özgürleşecek” sözleriyle salondakileri duygulandırmıştı. Bu anlardan etkilenen Lagos, Büyük ile birlikte limanda abdest aldıktan sonra ilk kez namaz kıldı.

Namaz sonrası yaşadıklarını anlatan Erol Büyük, “Bana o kadar sıkı sarıldı ki, aklıma Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiği vakit meleğin onu sımsıkı tutup ‘Oku’ dediği an geldi” ifadelerini kullandı.

Büyük, Lagos’a Müslüman olmak istediği takdirde nasıl Kelime-i Şehadet getireceğini de öğretti. “Bak Giuliano, tek namazda böyle huşu hissettiysen beş vakit namazda yaşayacağın huzuru düşün. İstediğin zaman Müslüman olabilirsin. Bu inşallah Gazze’de olur” dedi. Namazın ardından limanda bulunan Endonezyalı Müslüman katılımcılar da Lagos’u tebrik ederek sarıldı.

