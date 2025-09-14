BIST 10.372
Gazze'de insanlığı utandıran rakam! Açlık nedeniyle 421 kişi can verdi...

Gazze'de saldırılar sebebiyle ölenlerin sayısı giderek artıyor. İnsani yardımların kısıtlı şekilde ulaştırıldığı Gazze'de açlık sebebiyle ölenlerin sayısı da insanlığı utandıracak şekilde yükseliyor. Bu sayı son verilere göre 421'e çıktı.

İsrail’in saldırıları ve tam ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşayan 19 yaşındaki Tamer Musabbih, Aksa Şehitleri Hastanesi’nde yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Gazze Sağlık Bakanlığı, açlık ve kötü beslenme kaynaklı ölümlerin sayısının 421’e yükseldiğini, bunların 145’inin çocuk olduğunu duyurdu.

