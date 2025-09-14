Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan kişinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.Abone ol
Karaali Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Demir, dün ava gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucunda Demir'e ait eşya, Bakırtaş Mahallesi'nden geçen sulama kanalının kenarında bulundu.
DALGIÇ EKİPLER CESEDE ULAŞTI
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu ulaşılan Demir'in cansız bedeni kanaldan çıkarıldı.
Demir'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.