Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan kişinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Karaali Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Demir, dün ava gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucunda Demir'e ait eşya, Bakırtaş Mahallesi'nden geçen sulama kanalının kenarında bulundu.

DALGIÇ EKİPLER CESEDE ULAŞTI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu ulaşılan Demir'in cansız bedeni kanaldan çıkarıldı.

Demir'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da orman yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları sürüyor...
Feci kaza! Baba ve oğlu yaşamını yitirdi
İtalyan tiyatrocu ilk kez namaz kıldı: "İnşallah Gazze'de Müslüman olursun"
Gazze'de insanlığı utandıran rakam! Açlık nedeniyle 421 kişi can verdi...
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de!
Kızılcık Şerbeti'nin senaristinden dizisi hakkında skandal savunma: "Eskortluktan keyif alıyor, bunu yapan arkadaşlarım vardı"
Kazı yaparken bulup hemen haber verdiler! İlk incelemede ortaya çıktı meğer...
Valilik duyurdu! Denize girmek yasaklandı
Fenerbahçe- Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Kamu alım süreçleri dijitalleşti! Bakan Mehmet Şimşekten açıklama
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Galata Kulesi 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne olacak