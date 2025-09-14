Feci kaza! Baba ve oğlu yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki baba ile oğlu hayatını kaybetti.Abone ol
Sultantepe Mahallesi yakınlarında Mehmet Çakmak (52) yönetimindeki 07 Y 8866 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
Ekipler yaptığı incelemede, otomobilde bulunan sürücü Çakmak ile 17 yaşındaki oğlu Yusuf Sami Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil, iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
Cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.