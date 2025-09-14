BIST 10.372
Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin-Şanlıurfa kara yolunda kırsal Sürekli Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada S.S.(33), B.D.(66), AD.(21) ve O.D.(28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

