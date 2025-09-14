'8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' Ankara kulislerini sallayan iddia

Ankara kulislerini sallayan iddia. 8 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla başlayan süreç dün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçmesiyle devam etmişti. Gazeteci Sinan Burhan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Burhan illerin sıralayarak buradaki 8 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

Türk siyasi tarihi en hareketli transfer dönemlerinden birini yaşıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla başlayıp en son dün Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'le son bulan parti değiştirme furyası devam edecek gibi görünüyor. Son olarak 8 belediye başkanının daha AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Belediyelerin hangi illerde olduğu ise tek tek sıralandı.

Hangi iller?

TV100'de katıldığı programda kulis bilgisi paylaşan gazeteci Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum

Burhan yaptığı açıklamada "Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.

Rozetini Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e parti rozetini takmıştı.